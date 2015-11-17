巴黎炸弹袭击者指纹与10月在希腊登记的男子相符--检察官

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月16日 - 法国一名检察官周一称，法兰西体育场发现的自杀式炸弹袭击者指纹，与10月在希腊登记的一名男子的指纹相符。
“尽管目前需要核实1990年9月10日生于叙利亚伊德利卜的Ahmad al Mohammad护照的真实性，自杀式炸弹袭击者的指纹与10月在希腊登记的指纹有相似之处，”这位巴黎检察官在声明中称。
这位检察官还表示，巴塔克兰剧院的自杀式炸弹袭击者身份目前已经被确认。这名男子名叫Samy Ammour，现年28岁，来自巴黎以北的德朗西；他因试图前往也门而被调查和置于司法部门控制后，反恐部门知道了他的存在。
他在2013年秋季消失，法国对他发出了国际逮捕令。
“五名已经丧生的恐怖分子的身份已经被确认，”这名检察官说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”