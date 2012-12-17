法国高级酒店推出面条和品茶服务吸引中国游客

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透巴黎12月14日（记者 Pascale Denis） - 法国一些高级酒店新增了面条和更多茶品等额外服务，以吸引喜欢住廉价酒店的中国富裕游客前来入住。
根据波士顿咨询公司（BCG），富有的中国游客来巴黎旅游时，住宿费用占他们旅行预算的20%，而购物支出却是住宿费用的两倍，这与美国游客的支出模式截然相反。
“中国游客旅行还乡时的首要任务是要露富，他们不太在意无形的东西，”BCG咨询师Jean-Marc Bellaiche说。
Bellaiche指出，即使是非常富有的中国游客，通常也会选择住在戴高乐机场附近的二星级酒店，然后再前往巴黎购物。
位于蒙田大街的五星级酒店Plaza Athenee已雇佣了一名翻译，帮助中国客人在其藏有4万瓶红酒的酒窖享受服务。
该酒店总经理Francois Delahaye称，其迷你酒吧已增加了面条和辣椒酱供客人选用，“在白天或晚上提供品茶服务也很重要”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。