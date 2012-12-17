法国高级酒店推出面条和品茶服务吸引中国游客

路透巴黎12月14日（记者 Pascale Denis） - 法国一些高级酒店新增了面条和更多茶品等额外服务，以吸引喜欢住廉价酒店的中国富裕游客前来入住。

根据波士顿咨询公司（BCG），富有的中国游客来巴黎旅游时，住宿费用占他们旅行预算的20%，而购物支出却是住宿费用的两倍，这与美国游客的支出模式截然相反。

“中国游客旅行还乡时的首要任务是要露富，他们不太在意无形的东西，”BCG咨询师Jean-Marc Bellaiche说。

Bellaiche指出，即使是非常富有的中国游客，通常也会选择住在戴高乐机场附近的二星级酒店，然后再前往巴黎购物。

位于蒙田大街的五星级酒店Plaza Athenee已雇佣了一名翻译，帮助中国客人在其藏有4万瓶红酒的酒窖享受服务。

该酒店总经理Francois Delahaye称，其迷你酒吧已增加了面条和辣椒酱供客人选用，“在白天或晚上提供品茶服务也很重要”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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