嫌疑人曾计划对巴黎拉德芳斯商业区进行袭击--消息

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月18日 - 接近调查的一名消息人士周三称，躲在巴黎北部一个公寓内的疑似“伊斯兰国”武装分子曾计划对巴黎拉德芳斯商业区进行袭击。
涉嫌策划上周巴黎袭击案的一名比利时伊斯兰武装分子据信躲在巴黎北郊圣丹尼（Saint Denis）区的一个公寓里，法国警方周三早间包围了该公寓，此地发生交火和爆炸。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。