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时事要闻 | 2015年 11月 18日 星期三 18:39 BJT

嫌疑人曾计划对巴黎拉德芳斯商业区进行袭击--消息

路透巴黎11月18日 - 接近调查的一名消息人士周三称，躲在巴黎北部一个公寓内的疑似“伊斯兰国”武装分子曾计划对巴黎拉德芳斯商业区进行袭击。

涉嫌策划上周巴黎袭击案的一名比利时伊斯兰武装分子据信躲在巴黎北郊圣丹尼（Saint Denis）区的一个公寓里，法国警方周三早间包围了该公寓，此地发生交火和爆炸。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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