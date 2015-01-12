版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 1月 12日 星期一 13:45 BJT

法国周日举行反恐大游行 多国政要到场声援

多国政要周日手臂相挽，参加了法国巴黎逾百万民众反恐大游行，向近期恐怖袭击中的遇难者致敬。评论人士称，巴黎上次爆发如此大规模的街头游行，还是在1944年打败纳粹获得解放时。法国全国至少有370万人参加了大游行，是法国历来最大规模的公共游行。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐