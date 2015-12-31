巴黎低调庆祝新年 安保森严

巴黎政府决定缩短周四凯旋门的跨年夜灯光秀，并决定不燃放烟花。11月巴黎遭恐怖袭击后，巴黎一直维持高度警戒。新年庆祝活动期间，巴黎将部署约1.1万名士兵、警察和应急部门人员，此外还将对含酒精饮料的销售实施限制。巴黎市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）称：“我们决定在冷静、团结的氛围里迎接新年。”路透