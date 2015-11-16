香港《星岛日报》：血洗巴黎促欧美急转弯

（11月16日社评）

伊斯兰国枪手血洗巴黎，全法国处于战争状态，刚巧二十国集团高峰会这两天在土耳其举行，经济议题自然搁于一旁，而把对付恐怖主义列为首项议程，同时讨论与此有关的叙利亚内战和难民潮问题。欧美过往一直以推翻叙利亚阿萨德政权为目标，对该国难民则来者不拒，但经过这血腥一天，态度料会出现逆变，很可能保留阿萨德以制衡伊斯兰国，并紧急关上难民入境的大门。

今次屠杀惨剧的详情，昨天逐渐浮现，部分枪手身分亦曝光，当中最令人震惊的，是一名凶徒早前以叙利亚难民身分在希腊登陆，然后辗转进入法国。近月涌到欧洲的难民潮，人数以十万计，所持护照是真是假，与恐怖组织有无连系，根本没法查证，只要自称逃难，德法等国都照收如仪。反恐专家早就警告其中必暗藏恐怖分子，但这些国家的移民政策以人道为先，入境官员都放松手脚，对恐袭风险视而不见。

此外，一名枪手乃阿尔及利亚裔的法国公民，显示为数不少的「圣战分子」是在法国国内招募，早已潜伏伺机行凶，防不胜防。行动细节也披露恐袭背后有一个国际网络，在比利时等国获其他伊斯兰国成员支援，而且分工精细，反映在欧洲的恐怖组织已盘根错节。

对西方国家而言，如今要消除爆发更大恐袭威胁，唯一方法是彻底消灭恐袭的根源--伊斯兰国，但要达到这目的，必须急转弯，将既定的中东政策改辕换辙。

欧美相继推翻伊拉克的萨达姆和利比亚卡达菲的政权后，进一步煽起「革命」之火，大力支持叙利亚反对派武装夺权，令该国陷于残酷内战，但因欧美不想直接出兵，阿萨德至今仍牢控政权，局势胶着。

伊斯兰国这次成功突袭巴黎，欧美必把它视为第一大敌，誓要将之铲除，为此料会调整对阿萨德的态度。最可能的情况是，不再坚持阿萨德落台，甚至让他加入「除魔阵线」，一齐征剿伊斯兰国。其实，美国总统奥巴马早前已听取顾问意见，知道不可能靠温和反对派把阿萨德打倒，况且他一旦下台，也没有一股势力可以平天下，反而让伊斯兰国更坐大，所以奥巴马已悄悄改变策略，放弃继续推动「革命」。

此外，欧美在叙利亚问题上，与俄罗斯和伊朗的关系，也会由对抗转为合作，让这两个「对头人」出手相助，分头夹击伊斯兰国。事实上，俄罗斯与伊朗早已在背后大力支持阿萨德政权，甚至秘密出动地面部队，如果它们同时加强军力对付伊斯兰国，形势必将逆转。

对于汹涌的叙利亚难民潮，经过巴黎悲剧后，可以肯定欧洲各国必会大力收紧控制，把大门关上，等待入境的难民大部分将望门轻叹。

虽然欧美被逼转弯，但伊斯兰国之势已成，其网络也根深柢固，如今要消灭这怪兽，难矣！