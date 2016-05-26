联合国官员称特朗普能重新谈判巴黎气候协议的可能性极低

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯称，如果特朗普当选美国总统，他能够重新谈判巴黎气候协议的可能性极低，因为这需要195个国家同意。特朗普本月早些时候对路透称，他“不太喜欢”巴黎气候协议，将寻求重新谈判该协议。菲格雷斯指出，现任美国政府坚定支持该协议，因协议有益于美国。路透