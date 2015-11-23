比利时实施一系列反恐突袭 逮捕16人

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透布鲁塞尔11月23日 - 比利时检察官Eric Van Der Sypt周一称，比利时警方在11月13日巴黎恐怖袭击案后的一系列反恐行动中逮捕16人，但未发现巴黎恐袭案主嫌犯--比利时男子Salah Abdeslam。
该检察官在新闻发布会上称，警方在布鲁塞尔实施了19次突袭，其中一次向一车辆开火，但还不清楚车内人员是否与警方追缉的人有关。警方还对布鲁塞尔南部Charleroi的三所房屋进行了搜查。
“我们可以强调的是，没有发现武器或爆炸物，突袭行动中也未发现Abdeslam Salah。”Eric Van Der Sypt说。
“有16人被拘捕。法官明天将决定是否继续扣押这些人。”
周日比利时召集安全官员讨论安全威胁，此后首相夏尔·米歇尔（Charles Michel）宣布，因担心再次发生巴黎式大规模袭击，布鲁塞尔周一维持最高安全警戒。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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