印度警惕“伊斯兰国”袭击 加强对驻印外交机构的安保

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新德里11月18日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度政府发布公告称，印度已经对“伊斯兰国”利用地区武装组织在印度发动袭击发出警告，并已加强对美国、法国、英国等国家驻印度外交机构的安保。
印度内政部在发给警方负责人的通告中称，上周五巴黎遇袭表明“伊斯兰国”有意将行动范围扩大到叙利亚和伊拉克之外地区。
印度的穆斯林人口众多，“伊斯兰国”在该国仅招募到为数不多的人员，但安全官员称，他们并不掌握全部情况，可能有更多年轻人变成激进分子。
但是，全球一些最致命的武装组织都在印度有活动，外界担心“伊斯兰国”可能利用他们来针对在印度的外国目标。
路透拿到了这份周一发布的公告的副本。公告要求加强对美国、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚、土耳其和以色列驻印外交机构的安保。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。