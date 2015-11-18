印度警惕“伊斯兰国”袭击 加强对驻印外交机构的安保

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里11月18日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度政府发布公告称，印度已经对“伊斯兰国”利用地区武装组织在印度发动袭击发出警告，并已加强对美国、法国、英国等国家驻印度外交机构的安保。
印度内政部在发给警方负责人的通告中称，上周五巴黎遇袭表明“伊斯兰国”有意将行动范围扩大到叙利亚和伊拉克之外地区。
印度的穆斯林人口众多，“伊斯兰国”在该国仅招募到为数不多的人员，但安全官员称，他们并不掌握全部情况，可能有更多年轻人变成激进分子。
但是，全球一些最致命的武装组织都在印度有活动，外界担心“伊斯兰国”可能利用他们来针对在印度的外国目标。
路透拿到了这份周一发布的公告的副本。公告要求加强对美国、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚、土耳其和以色列驻印外交机构的安保。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”