印度警惕“伊斯兰国”袭击 加强对驻印外交机构的安保

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里11月18日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度政府发布公告称，印度已经对“伊斯兰国”利用地区武装组织在印度发动袭击发出警告，并已加强对美国、法国、英国等国家驻印度外交机构的安保。

印度内政部在发给警方负责人的通告中称，上周五巴黎遇袭表明“伊斯兰国”有意将行动范围扩大到叙利亚和伊拉克之外地区。

印度的穆斯林人口众多，“伊斯兰国”在该国仅招募到为数不多的人员，但安全官员称，他们并不掌握全部情况，可能有更多年轻人变成激进分子。

但是，全球一些最致命的武装组织都在印度有活动，外界担心“伊斯兰国”可能利用他们来针对在印度的外国目标。

路透拿到了这份周一发布的公告的副本。公告要求加强对美国、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚、土耳其和以色列驻印外交机构的安保。（完）