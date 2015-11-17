一比利时男子可能是巴黎恐袭事件背后主谋--消息人士

路透巴黎11月16日 - 据一位接近巴黎恐怖袭击事件调查的消息人士称，一名目前在叙利亚的比利时人被怀疑是周五巴黎恐怖袭击事件的背后主谋。

“他似乎是数起策划在欧洲实施的袭击的背后主谋。”该消息人士对路透称。该消息人士还称，这一名叫Abdelhamid Abaaoud的男子是调查人员的最佳线索，此人可能是巴黎恐怖袭击事件的背后主谋。

根据法国RTL Radio，Abaaoud现年27岁，来自布鲁塞尔郊区的Molenbeek。（完）