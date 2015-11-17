一比利时男子可能是巴黎恐袭事件背后主谋--消息人士

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月16日 - 据一位接近巴黎恐怖袭击事件调查的消息人士称，一名目前在叙利亚的比利时人被怀疑是周五巴黎恐怖袭击事件的背后主谋。
“他似乎是数起策划在欧洲实施的袭击的背后主谋。”该消息人士对路透称。该消息人士还称，这一名叫Abdelhamid Abaaoud的男子是调查人员的最佳线索，此人可能是巴黎恐怖袭击事件的背后主谋。
根据法国RTL Radio，Abaaoud现年27岁，来自布鲁塞尔郊区的Molenbeek。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。