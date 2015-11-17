一比利时男子可能是巴黎恐袭事件背后主谋--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月16日 - 据一位接近巴黎恐怖袭击事件调查的消息人士称，一名目前在叙利亚的比利时人被怀疑是周五巴黎恐怖袭击事件的背后主谋。
“他似乎是数起策划在欧洲实施的袭击的背后主谋。”该消息人士对路透称。该消息人士还称，这一名叫Abdelhamid Abaaoud的男子是调查人员的最佳线索，此人可能是巴黎恐怖袭击事件的背后主谋。
根据法国RTL Radio，Abaaoud现年27岁，来自布鲁塞尔郊区的Molenbeek。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”