法国警方对疑似巴黎恐怖袭击案策划者发动突袭

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透法国SAINT DENIS 11月18日（记者 Antony Paone/Emmanuel Jarry） - 巴黎郊区St. Denis周三发生枪战和爆炸，警方包围了一个公寓楼，据信一名涉嫌策划上周巴黎恐怖袭击的比利时伊斯兰武装分子藏匿在里面。
法国检察官办公室称，一名女性在现场引爆一枚炸弹后身亡，公寓内三人被捕，在附近还拘捕了另外两人。
一名司法部门消息人士表示，在黎明前发起的突袭中，还有一人死亡，另有两人被捕。
警方宣布突袭行动在持续七小时后已经结束，但没有提及是否已经抓获最初被认为在叙利亚策划了巴黎恐怖袭击的武装分子Abdelhamid Abaaoud。
St. Denis的街道上到处是全副武装的警察和士兵，学校和商铺已经关闭，居住在中心地区的居民被要求待在家里。
枪战从当地时间凌晨4时30分（0330 GMT）前不久开始，当地居民表示感到恐惧。
“我们能看到窗外子弹飞来飞去以及激光束。还有爆炸发生。你能感觉到整个建筑物在晃动，”住在该公寓低楼层的Sabrine说道。据信至少仍有一名持枪者藏匿在里面。
她对Europe 1电台称，她听到了楼上的人说话、跑来跑去以及为枪支装弹。
三名警察和一名路人在突袭行动中受伤。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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