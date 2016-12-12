巴黎市官员称两家大企业有意在英退之后从伦敦迁至巴黎

路透巴黎12月9日 - 法国巴黎市政府官员称，有两家大型企业已接触巴黎当局讨论设立建筑面积达数以千计平方公尺的办公室，寻求在英国退欧后保留欧洲据点的方式。

其他公司也想在巴黎成立规模为100-200名员工的办公室，但与此同时仍把其余的人力保留在英国。这些公司包括金融业和非金融业。

巴黎正和法兰克福等其他主要欧洲城市互相较劲，希望在英国脱欧之后吸引那些总部在英国的公司入驻。

“我们希望巴黎能成为欧洲顶尖的金融中心，”巴黎市长Anne Hidalgo接受路透及一群欧洲媒体访问时说。“有几家大集团有兴趣来接触。”

她的首席幕僚Mathias Vicherat说，一些公司不一定想完全撤出英国，但它们想在法国，在巴黎有个据点，让公司保留在欧盟。我们谈的是小空间...大约容纳100-200人。”

他没有明讲是哪些企业，但说他预计这些企业的办公室会在2017年成立。(完)