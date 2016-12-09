韩国总统朴槿惠希望弹劾表决后政局混乱能得到解决

路透首尔12月9日 - 韩国总统朴槿惠周五称，她希望围绕韩国政治危机的混乱将很快解决，并称她将为宪法法院对弹劾动议的审理做好准备。之前国会表决通过弹劾朴槿惠。

朴槿惠周五遭国会以压倒性票数表决通过弹劾。她在内阁会议上向民众道歉，并要求内阁与总理合作，以避免政府在国家安全事务和经济上出现真空。