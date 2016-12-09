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时事要闻 | 2016年 12月 9日 星期五 17:26 BJT

韩国总统朴槿惠希望弹劾表决后政局混乱能得到解决

路透首尔12月9日 - 韩国总统朴槿惠周五称，她希望围绕韩国政治危机的混乱将很快解决，并称她将为宪法法院对弹劾动议的审理做好准备。之前国会表决通过弹劾朴槿惠。

朴槿惠周五遭国会以压倒性票数表决通过弹劾。她在内阁会议上向民众道歉，并要求内阁与总理合作，以避免政府在国家安全事务和经济上出现真空。

在宪法法院审理弹劾动议期间，总理黄教安将代行朴槿惠的职权。审理期可以长达180天。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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