韩国总统朴槿惠希望弹劾表决后政局混乱能得到解决

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔12月9日 - 韩国总统朴槿惠周五称，她希望围绕韩国政治危机的混乱将很快解决，并称她将为宪法法院对弹劾动议的审理做好准备。之前国会表决通过弹劾朴槿惠。
朴槿惠周五遭国会以压倒性票数表决通过弹劾。她在内阁会议上向民众道歉，并要求内阁与总理合作，以避免政府在国家安全事务和经济上出现真空。
在宪法法院审理弹劾动议期间，总理黄教安将代行朴槿惠的职权。审理期可以长达180天。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)