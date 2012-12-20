朴槿惠当选总统使三星家族等大财阀躲过一劫

路透首尔12月20日 - 韩国新当选总统朴槿惠将在2月重返青瓦台,使掌控该国经济的大财阀们松了一口气,庆幸左翼总统候选人文在寅未赢得周三的大选.

朴槿惠今年60岁,是韩国前军事独裁者朴正熙之女,她的当选意味着控制该国经济命脉的大财阀可以继续安心赚钱.韩国是全球第14大经济体,其前五大财团控制的资产约占该国57%的国内生产总值(GDP).

左翼总统候选人文在寅曾威胁要终结大财团之间错综复杂的控股关系网,这种股权关系使三星集团和现代汽车(005380.KS)等大企业由个别家族控制.

大选进行之时,正值三星和现代要将管理权交接给家族第三代所有人的敏感时期,如果文在寅当选,他将铲除财团之间的连环控股关系,使接班过程复杂化.

"她不打算改变财团的所有权结构和对经济权力的把持."韩城大学经济学家Kim Sang-jo谈到朴槿惠时称.他还在一个敦促对韩国经济进行改革的团体担任执行董事.

韩国股市.KS11周四收高0.32%,部分原因也是因为文在寅落选让很多人松口气.

"大选结果缓解了政策不确定性,并提升了经济刺激憧憬,"Hana Daetoo Securities分析师Cho Young-hyun表示.

**财阀与朴家**

正是朴槿惠的父亲朴正熙,在1960年代和1970年代促进了韩国财阀的形成.在他恩威并用之下,三星和现代等顶级财阀的创始人从战后废墟中发家,帮助韩国实现了被称为"汉江奇迹"的工业现代化.

朴槿惠不大可能像她父亲那样脾气急躁,而且她的政策还比较粗略.

她承诺让更多人分享到财富,但称不会向个人或企业起征新税,而且不会打击财阀.

"解散或痛击财阀不是我的目的,"朴槿惠7月说.

"(我的)主要目的是改掉财阀的负面行为,比如滥用经济权力;并保留其积极方面,比如创造就业."

然而分析师指出,朴槿惠不会过于激进,因为保守的高收入阶层占其支持者的大部分,而且其所在党派也不愿意抛弃亲商立场.

根据野村数据,韩国税收仅相当于国内生产总值(GDP)的19.3%,而多数发达经济体该比例均超30%,如果她履行不增税的承诺,增加支出的空间就将受限.

朴槿惠也不太可能调整韩国的出口导向型经济模式.她看来属于规避风险型人物.

"我们相信,有着1997年金融危机的痛苦记忆,不论政治理念如何,韩国执政者优先考虑的将是降低韩国的外部脆弱性,"野村在大选当日公布的一份报告中指出.

韩国财阀看来对周三的选举结果以及保持现状的前景感到高兴.

"我们希望(当选总统)采取大量有助于投资和创造就业的经济政策,这样公司方面就可以集中精力重振经济了,"财阀游说团体韩国产业联盟在贺电中表示.(完)

(编译 李春喜/杜明霞/石冠兰; 审校 程琳)

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