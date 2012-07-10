版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 7月 10日 星期二 16:34 BJT

朴智星离开曼联 加盟QPR

英超女王公园巡游者俱乐部周一召开新闻发布会，宣布与曼联中场球员朴智星签下两年合约。这位31岁的韩国球星自此离开效力七年的红魔。发布会上并未透露这位球星的具体报酬，但有媒体报导称该合约价值775万美元。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐