朴槿惠当选韩国首位女总统

路透首尔12月20日 - 韩国前总统朴正熙的女儿朴槿惠周三赢得总统大选,将成为韩国史上第一位女总统.朴槿惠称她将努力癒合社会的分歧.

现年60岁的朴槿惠将重返首尔青瓦台.在她的母亲遭到朝鲜派来的枪手暗杀身亡之后,朴槿惠曾在1970年代期间代替母亲担任韩国第一夫人的职责.

在超过88%的选票开出之后,朴槿惠得票率为51.6%,笃定超越对手文在寅赢得总统大选.

朴槿惠的支持者顶着摄氏零度以下的寒冬,热情挥舞国旗高喊她的名字.当她抵达其政党总部时,群众高喊"总统".

"这是那些希望韩国走出危机,开始经济复苏的民众带来的胜利,"她对支持者说.

朴槿惠将在2月上任,一任任期为五年,并将立刻面临来自朝鲜的挑战,还必须处理经济问题.韩国经济年增幅已降至约2%,过去数十年荣景的平均成长率为5.5%.

"我信任她.她将拯救我们的国家,"现年67岁的Park Hye-sook表示.

对年轻人来说,主要的担忧是经济,以及创造有不错薪资的工作.韩国近几年收入不均的情况益发严重.

朴槿惠指称,英国前首相撒切尔及德国总理默克尔是她的榜样.撒切尔力倡自由市场,默克尔则是欧洲最有权势的领导者.

成功逃离朝鲜劳改营的申东赫则表示,他做出"生平第一次的"投票,但他没有说投给谁.

朴槿惠曾表示,他将与朝鲜领导人金正恩进行协商.但她希望这个孤立又贫穷的邻国能够放其核武计划,这是得到援助的先决条件.朝鲜方面则拒绝这么做.(完)

(编译 戴素萍; 审校 张荻)

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