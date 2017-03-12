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时事要闻 | 2017年 3月 12日 星期日 17:23 BJT

朴槿惠将于周日晚间搬离总统府青瓦台--韩联社

路透首尔3月12日 - 韩国联合通讯社称，韩国被罢免领导人朴槿惠将于周日晚间搬离总统府青瓦台。

韩联社报导称，朴槿惠将在与属下作别后，于当地时间下午六点(0900GMT)之前搬离青瓦台，回到她在首都的私宅。

韩国宪法法院周五通过总统朴槿惠弹劾案，她因牵涉贿赂丑闻而遭到罢免，并成为韩国首位被迫下台的民选总统。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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