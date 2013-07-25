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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 13:15 BJT

香港个股：日本永旺和华润创业考虑竞购和记黄埔香港超市业务--消息

标售吸引到企业和私募股权公司等买家，因为该市场主要由两家大型企业主导，引起了起它们的兴趣。李嘉诚计划出售该业务，把精力专注于和记黄埔的医疗和化妆品零售业务。消息人士称，这类业务在全球分部更广，较超市的利润率更高。

消息人士并称，澳洲零售商Woolworths Ltd 、Wesfarmers Ltd 和中国的高鑫零售有限公司也在考虑竞购。

华润、高鑫和Wesfarmers拒绝置评。路透暂时无法联系永旺和Woolworths置评。

和记黄埔拒绝对招标程序置评。该公司上周表示，在对超市零售业务进行战略评估，以实现股东价值最大化。(完)

(编译 王翔琼/李春喜 审校 隋芬/张明钧)
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