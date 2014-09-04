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国际财经 | 2014年 9月 4日 星期四 14:29 BJT

意大利帕玛拉特将以6.1亿欧元收购巴西BRF旗下11家乳品厂

路透米兰9月4日 - 意大利食品集团帕玛拉特(Parmalat)(PLT.MI)周四宣布，将收购巴西BRF(BRFS3.SA)公司旗下的11家乳品厂，交易总价值为6.10亿欧元。

公司声明称，已经执行了一份向BRF收购乳品厂的限制性谅解备忘录。

BRF是巴西最大的食品公司之一。帕玛拉特声明称，该公司乳品部门公布的去年初估营收约为8.80亿欧元。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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