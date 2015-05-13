高田气囊问题余波未平 日本三大车厂扩大召回

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京5月13日 - 日本前三大汽车制造商周三表示，关于高田(Takata Corp)(7312.T)产制安全气囊可能有致命危险的问题，他们将在全球进行大规模召回，并称他们正要求全球数以百万计车辆回厂接受调查。
丰田汽车(7203.T)及日产汽车(7201.T)表示，将在全球召回约650万辆汽车，本田汽车(7267.T)则称将会跟进，但并未说明细节。
自从2008年高田安全气囊起爆器问题进行召回以来，截至周三为止的全球召回数量约3,100万辆；高田安全气囊起爆器可能会因为起爆力量过大而导致碎片在车内四射。
高田气囊问题相关的召回数量，与通用汽车(GM.N)去年因点火开关等多重问题召回约3,000万辆规模相去不远。
当被问及最新召回行动时，高田发言人表示，正持续就气囊瑕疵原因进行调查，且公司也持续配合汽车制造商行动。
高田瑕疵气囊相关的死亡案例已有六件，全都发生在本田汽车制造的车辆上；本田汽车发布令人失望的获利预估，原因在于品质管制相关成本偏高。
丰田及日产表示，他们采取的是预防性召回，尚未接获相关意外或受伤事件的报告。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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