高田未记取丰田教训 仍排拒美国召回令

路透东京12月4日（记者 金昌兰） - 高田(7312.T)拒绝美国当局要求扩大召回安全气囊起爆器的命令，原因可能是该公司希望能免于承担法律责任，但多位专家表示，其做法不符公众期待，恐面临长期业务受创的风险。

高田本周回绝了美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的要求，拒绝宣告其起爆器有瑕疵及扩大美国召回。现有的召回行动仅局限于少数炎热且潮湿的地区。高田在一封信函中对NHTSA的命令提出质疑，而目前该公司起爆器为何会过度引爆原因仍不明。高田将是否扩大召回的决策权交给各大汽车制造商。

加州Bernstein Crisis Management总裁Jonathan Bernstein表示，“高田这么做，反应出该公司显然忽略或否认了以下现实，那就是在法院厘清责任之前，公众的意见早就可以把你给轰出市场。”

高田的回应引发美国监管机构及国会议员的抨击。而在东京，政府官员们私下表达震惊及忧心，有一名官员称高田反抗NHTSA的要求恐怕是一场灾难，因日本担心这将打击该国汽车产业的整体声誉。

高田出问的安全气囊起爆器爆炸时会向车内弹射碎片，已经造成五个死亡案例。自2008年起全球有超过1,600万辆车进行召回，其中大部分是高田旗下最大客户本田汽车(7267.T)的车种。

**丰田危机成为蓝本**

高田的方式与丰田汽车(7203.T)2010年初处理大规模召回形成了鲜明对比。丰田因对汽车意外加速事件最初的反应而饱受批评，但之后的做法走上正轨，为如何应对类似危机事件提供了蓝本。

丰田汽车内部人士表示，社长丰田章男是倡导透明和承担责任的主要人物。“丰田章男给了我三个要求，”时任丰田北美质量总负责人的Steve St Angelo近期在日本对记者表示。

“第一，永远不要撒谎，即便这会对丰田造成损害；第二，不要因为我们的问题而责怪任何人--不要责怪政府、媒体，当然也不能责怪消费者。第三，绝对不能忽视消费者的安全问题...”他回忆道。

危机管理专家表示，高田公司的高层未向外界坦诚如何处理气囊增压机问题，这是错误的做法。

高田家族第三代掌门人暨高田公司社长高田重久最近一次公开露面，是近六个月前出席不对外公开的股东会议。他的副手Stefan Stocker也保持低调。在美国国会听证会上代表高田公司的是高级副总裁Hiroshi Shimizu。

最近见过高田重久的人说，他似乎没有很强的危机感，认为问题过段时间就会淡化了。

“虽然高田只面向企业，但其产品的最终用户是消费者，”Bunkyo大学教授Hiroshi Osada表示。他也是在丰田2010年危机中审查其质量管控的外部小组成员。

“令人无法接受的是，公司高管还没有什么行动。这说明他们对待这次危机的态度。”

高田重久表示，公司高管不打算立即召开新闻发布会，律师则让公关部门人员避免与记者接触。(完)

(编译 张明钧/洪曦/王颖；审校 高琦/李春喜/艾茂林)

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