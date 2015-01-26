再保险商PartnerRe和Axis Capital达成110亿美元并购协议

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透1月25日 - 再保险公司PartnerRePRE.N周日表示，已经与同业Axis Capital Holdings(AXS.N)达成110亿美元的并购协议，将打造出全球最大再保险公司之一。
这个最新行动进一步表明，再保险业内的激烈竞争和保费下滑已经引发行业并购整固。再保险商帮助保险公司支付巨额保费理赔，以此分享部分获利。
根据PartnerRe发表的声明，合并后公司的保费收入总计将超过100亿美元，整体资本规模超过140亿美元，全部现金加上投资资产的规模会高于330亿美元。
PartnerRe股东将持有新公司51.6%的股权，Axis股东持有另外的48.4%股权。(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
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