博客：十八大的三个S

（路透社北亚首席记者 林洸耀）

换届的中共十八大大幕将在明天徐徐拉开，届时北京将成为海内外关注的焦点，这场十年一度的大戏对中国甚至整个世界都可谓意义重大。在中国政治里浸淫多年，我也谈谈十八大的三大看点，即3个S：Stability （稳定）， Secrecy（保密）， Surprises （跌破眼镜）。

**STABILITY（安保严防死守）**

中共的安保一向做得细致扎实，经过了北京奥运的历练，这次十八大安保工作，全党上下高度紧张，更是做得滴水不漏。首都各级官员绞尽脑汁，怪招频出。

--全国解放军、公安和武警部队一律取消休假，三军待命，力保京城；

--动员了140万治安志愿者和11万交通志愿者参与安保工作，鼓励举报，群防群治；

--在重点区域采取公交地铁“一级防控模式”，加派人手投入巡逻看护；

--出租车“封窗”防止散发“反动”传单，如要经过天安门，司机应尽量绕行，还要检查乘客的身份证；

--对十八大驻地、道路和桥梁及沿途周边地区进行拉网式排查；

--北京警方还新购直升机，布下了“天罗地网”；

--周边省份也打起十二分精神，打造京畿“护城河”，层层设防，并限制外地车辆进京；

--微博上网友提到近期在电视台和公开演出的演唱歌曲里不能带“死”或“下”字。文化部虽然已就此辟谣，但也承认最近文化领域审查的确更加严格，同时还加强了主旋律的宣传；

--对社交网络的监管和境外网站的访问限制也更加严密；

--气球和信鸽禁飞；

--刀具禁售；

--购买遥控玩具飞机实名制

--另外还强制上访群众和异议分子离京，营造“喜迎”十八大的“和谐”氛围。

尽管今年各地都有各类规模大小不等的抗议活动，但总体看来也都只能算是“星星之火”，并无“燎原”之势：没有全国的串联，也没有从单一的群体，如农民、工人蔓延到其他行业领域。中共一直是“一手抓发展，一手抓稳定”。

**SECRECY（密不透风）**

与美国总统竞选的“全民参与”相比，中国“宫廷政治”自古便是秘而不宣。当罗姆尼和奥巴马在电视机前摇旗呐喊、为各自政策唇枪舌战的时候，我们连十八大何时闭幕，政治局常委是否九变七等基本问题都不得而知，更别提谁能入常、谁又因为什麽出局、选举办法、是否改革、大政方针等事关国计民生的大问题了。中南海里的风云变幻、尔虞我诈外人不得知晓，让我们这些中国问题观察家也只能盲人摸象、雾里看花，凭着一些“高墙”里漏出来的只言片语做些判断和推测。这也使得“谣言”满天飞，真真假假，假假真真，叫人看花了眼也难得半点头绪。

**SURPRISES（结果可能跌破眼镜）**

从中国改革开放後的党史来看，每届大会新出炉的常委往往都会让人跌破眼镜。从隔天的人民日报头版，大会选出的领导人的照片排序中，我们就能品读出个中奥妙。

--遥想十二大，作为下一代领导人的胡耀邦排在第一位；叶帅打倒“四人帮”有功，得到邓小平礼遇，竟排序里位列第二，高於邓公；而且还是六人常委，并非单数。

--十三大选出的常委缩至五人。仍留任军委主席而非常委的邓小平和中顾委主任陈云排在总书记赵紫阳之後，三人并列一排；胡启立作为下一代领导人亮相。

--十四大常委由五人进为七人；49岁的胡锦涛作为新“王储”入常；“杨家将”却意外出局；刘华清以军人身份入常；而在隔日人民日报头版上，报眼位置是邓小平的单人照，作为第三代核心的江泽民和总理李鹏则在其下方并列一排。另外五位常委又在二人下方。

--十五大上，江泽民的单人照出现在报眼醒目位置；朱镕基在“排序”上由第五位跃升至第三，次年官拜总理；胡锦涛也从第七跃至第五，奠定其“接班人”的地位。

--而在十六大，常委变为九人；原为政治局候补委员的曾庆红竟升至常委中的第五位，之後又成为国家副主席。为了服众，比曾年轻的十五届政治局委员全都得以入常；隔日的人民日报的报眼是江泽民与胡锦涛的合照。在排序上，仍留任军委主席的江居首，与胡并在第一排，另外八位常委在其下方。

--十七大上，第五代领导人的领军人物竟然不是一位而是两位：除了原先就被看好的李克强以外，习近平半路“从天而降”；隔日人民日报报眼醒目处不是照片，而是胡江二人的标题，在报头下是胡的单人照，而另外八位常委在其下方。

--而在即将召开的十八大上很可能也有许多能让人跌破眼镜的意外。政治局是否会采取差额选举、李克强是否会成为军委副主席、王岐山能否接任常务副总理、李源潮会不会出局都是令人瞩目的焦点。而能否有超越江青、邓颖超、叶群和吴仪的49年来第一位女常委、胡锦涛是否“裸退”等，都将受到格外关注。

此外，是否会有第六代领导人亮相？若否，则常委将从现任政治局委员中选出，按照“七上八下”的规则，意味着除了已经确定的习近平、李克强之外，将有8位未满68岁的候选人参与竞争，他们分别是（按姓氏笔画排序）：王岐山、刘云山、刘延东、李源潮、汪洋、张高丽、张德江和俞正声。但选择的标准仍未确定。一是论资排辈，选择已任两届的政治局委员，即刘云山、张德江和俞正声；另一标准则是为确保执政连贯性，选择可以连干两届的年轻政治局委员，2002年十六大换届时第一到第四把手都符合此条件，目前情况相同的有李源潮和汪洋。

“毛泽东思想”会不会从党章中删去也是一大疑问。此若成真，有可能意味着对“国进民退”模式的摒弃，会对外界释放出清楚、明确的政治改革的信号，极大地提振投资信心。但由此也会引发诸多当局看来是没必要也难以预测後果的连锁反应，如是否将毛的遗体请出纪念堂、是否要将毛的肖像取下、新华门“战无不胜的毛泽东思想万岁”的标语是否要修改、是否要重新评价“大跃进”和“文革”、是否要改变对毛“三七开”的历史评价等等。