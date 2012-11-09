十八大花絮：汪洋展现亲和力 广东团代表争相邀其合影

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京11月9日电---周五,人民大会堂的广东厅,距离会议开始时间还有15分钟,广东团的代表们已经正襟危坐着等候会议开始.
"还有15分钟,你们可以起来拍拍照片,要不你们就只能坐着被记者们拍了,...我先带头起来."广东省委书记汪洋的一番话让原本沉默的会场立刻活跃起来.
由於会场都被记者们的长枪短炮包围着,代表们只能在会议区内留影纪念,而汪洋对众代表纷纷提出合影的要求也来者不拒,充分展示出其政治明星的亲和力.
"经济下行要促进消费,今天你们照了这麽多照片也可以促进消费."这是在一阵热闹的合影潮过後,汪洋宣布会议开始前的开场白.
而在会议进行中,对於来自基层代表发言的超时,身为主持人的汪洋只是善意提醒,不过当一位政府官员的发言超时时,汪洋就毫不留情地截停,"规则制订了就要有执行力."
汪洋也是本次十八大新一届中央领导层热门候选人之一,2005年起任重庆市委书记,两年後在中共十七大当选为中央政治局委员,并担任广东省委书记至今.汪洋在广东任职期间,多次强调"解放思想",推动改革创新,提出"加快转型升级、建设幸福广东"的核心任务.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
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