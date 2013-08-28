PSA标致雪铁龙希望与通用在南美合作 降低对欧洲市场依赖--FT

贸易商贡渥有意自售 已与两竞争对手磋商--华尔街日报
路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。
路透巴黎8月28日 - 法国汽车制造厂PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)品牌主管Maxime Picat对金融时报说，该公司想利用合作伙伴通用汽车(GM.N)在南美的优势，以降低PSA标致雪铁龙对欧洲市场的依赖。
金融时报周三报导称，他排除与通用在印度市场合作的可能性，通用在印度有两家工厂。
“我们决定把重点放在中国...南美和俄罗斯，”报导引述Picat说。“这些地区明显是我们在欧洲以外的关键目标。”
通用拥有PSA的7%股份，这是双方去年公布的一项结盟的部分内容。(完)
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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路透首尔4月10日 - 据韩国报纸Electronic Times周一援引未具名消息来源报道，谷歌提出向韩国LG显示器投资至少1万亿韩元(8.8029亿美元)，帮助其提高用于智能手机的有机发光二极体(OLED)屏幕产量。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest 同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。