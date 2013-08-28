PSA标致雪铁龙希望与通用在南美合作 降低对欧洲市场依赖--FT

路透巴黎8月28日 - 法国汽车制造厂PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)品牌主管Maxime Picat对金融时报说，该公司想利用合作伙伴通用汽车(GM.N)在南美的优势，以降低PSA标致雪铁龙对欧洲市场的依赖。

金融时报周三报导称，他排除与通用在印度市场合作的可能性，通用在印度有两家工厂。

“我们决定把重点放在中国...南美和俄罗斯，”报导引述Picat说。“这些地区明显是我们在欧洲以外的关键目标。”

通用拥有PSA的7%股份，这是双方去年公布的一项结盟的部分内容。(完)

(编译 李婷仪; 审校 李春喜)

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