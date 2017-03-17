无论英国退欧协议内容如何 贸易成本将飙升--前WTO总干事

路透伦敦3月16日 - 前世界贸易组织(WTO)总干事拉米(Pascal Lamy)周四表示，英国退出欧盟将会令双方在贸易方面都付出巨大成本，无论达成的退出协议有多么完善。

“无论我们成功达成何种协议，而且我希望达成最好的协议，但我们能得到的最开放、最简洁、最有效率、最切合实际、最棒的协议，都将会相当复杂而且代价不菲。”拉米认为。他曾担任欧盟贸易执委，在2005年至2013年间担任WTO总干事。

拉米在伦敦的英国智库政府研究所(Institute for Government)发表讲话表示，“就贸易而言，把内部市场转换成任何其他安排，就算是最棒的协议，也无法避免高昂成本。”

拉米指出，就算达成商品贸易零关税的协议是“简单不过的事”，但各项监管法规及通关程序也会给双方造成一层额外的成本。

他称，“由于我们的生产体系高度整合，任何事情如果英国产生成本，那么欧陆也一样会有成本。”(完)