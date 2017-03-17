无论英国退欧协议内容如何 贸易成本将飙升--前WTO总干事

韩国央行连续第11个月维持利率在纪录低位1.25%不变 符合预期
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透伦敦3月16日 - 前世界贸易组织(WTO)总干事拉米(Pascal Lamy)周四表示，英国退出欧盟将会令双方在贸易方面都付出巨大成本，无论达成的退出协议有多么完善。
“无论我们成功达成何种协议，而且我希望达成最好的协议，但我们能得到的最开放、最简洁、最有效率、最切合实际、最棒的协议，都将会相当复杂而且代价不菲。”拉米认为。他曾担任欧盟贸易执委，在2005年至2013年间担任WTO总干事。
拉米在伦敦的英国智库政府研究所(Institute for Government)发表讲话表示，“就贸易而言，把内部市场转换成任何其他安排，就算是最棒的协议，也无法避免高昂成本。”
拉米指出，就算达成商品贸易零关税的协议是“简单不过的事”，但各项监管法规及通关程序也会给双方造成一层额外的成本。
他称，“由于我们的生产体系高度整合，任何事情如果英国产生成本，那么欧陆也一样会有成本。”(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。