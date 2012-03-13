过去三个月多数经济体雇佣前景改善--万宝盛华

路透纽约3月13日电---万宝盛华(MAN.N)雇佣前景调查显示,包括美国在内,多数大型经济体的雇佣前景在过去三个月都有改观,但若爆发危机,雇主可能马上变得谨慎.

在调查涵盖的41个经济体中,有23个的第二季招聘速度预计会超越第一季.包括希腊、西班牙和意大利在内的11个市场前景恶化,这些市场预计裁员的雇主多於预计会招聘的雇主.

万宝盛华业务遍布80个国家和地区,其季度调查被视为劳动力市场趋势的领先指标,并被分析师、欧盟执委会和英国央行采用.

调查显示,就业前景最好的是在拉美和亚洲发展中经济体.

全球范围来看,招聘计划最迫切的雇主在印度,服务业每10家雇主就有近六家将在未来数月增聘人手.

中国雇主招聘计划较上年同期有所沉寂,但仍高於第一季.

欧洲方面,聚焦于希腊的信用危机限制了金融业雇佣计划,因银行都在保留资本.法国、比利时和荷兰雇佣前景都较第一季疲软.

德国前景持稳.万宝盛华执行长Jeff Joerres称,该国制造业受益於亚洲和美国需求,并援引宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)奔驰(宾士)品牌的例子.

万宝盛华称,德国许多雇主找不到合适的工人,由此造成的劳动力市场偏紧可能阻碍经济发展.

美国经季节调整的净雇佣前景指数为正10,创下2008年第四季来最高,较第一季上升1个点.该国计划招聘的雇主数量连续第10个季度超过计划裁员的雇主.建筑业是唯一有负面展望的行业.

万宝盛华美国雇佣前景调查始於1962年,调查对象超过1.8万家雇主.其12月调查暗示美国就业状况改善,结果证明确实如此.

此次调查显示,美国是13个雇佣前景同比改善的经济体之一,24个经济体雇佣前景恶化.

Joerres称:"如果出现全球性问题,招聘活动会立即放缓.伊朗很容易成为大问题."(完)

--编译 程琳; 审校 白云

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