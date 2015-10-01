微软与谷歌同意和解全部专利侵权案

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月30日 - 微软(MSFT.O)和谷歌(GOOGL.O)周三宣布，两家公司已达成共识，全部放弃针对彼此的专利侵权诉讼；至此双方在美国和德国的18件官司获得和解。
两家公司表示，本次和解平息了双方在多项技术方面的争议，包括手机、无线网络、以及微软Xbox游戏控制台和其他Windows产品所使用的专利。这给全球智能手机战落幕又添新的迹象。
双方还同意全面放弃围绕摩托罗拉移动(Motorola Mobility)的诉讼。谷歌去年将摩托罗拉移动出售给了联想集团(0992.HK)，但同时保留了专利。
不过微软发言人证实，鉴于微软和谷歌在搜索引擎以及移动计算设备等产品上仍存在直接竞争关系，此番和解显然不能排除未来打侵权官司的可能性。
“谷歌和微软已同意就某些专利开展合作，同时期望未来在其他领域携手配合，让客户受益，”双方在联合公告中如是表示，但未披露和解的财务条款。(完)
编译 孙国玉；审校 郑茵
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。