“专利渔夫”为科技企业心腹大患

路透旧金山5月3日 - 圣塔克拉拉大学法学院(Santa Clara University School of Law)一项研究指出，专利权利主张对科技公司形成冲击，有的企业因此调整产品，有的甚至退出整个业务。

研究强调，应对专利权利主张越来越难。专利甚至成了企业战略的重要组成部分，苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等科技巨头对簿公堂，提出的赔偿额数以亿美元计。

此次研究侧重于自身无生产业务的企业提出的专利权利主张，并将这类企业称为“专利主张实体”（PAE）。这类实体往往从其他机构、发明者手中购买专利，而后发起专利诉讼并从中牟利，也被称为“专利渔夫”或“专利流氓”。

圣塔克拉拉大学法学院助理教授Colleen Chien调查了116位公司法律顾问，他们主要来自年度营收超过1亿美元的科技公司。

超过90%的受访者称，来自PAE的专利索赔影响到了公司财务，或使得公司偏离核心业务。

四分之一的受访企业称，来自PAE的专利权利要求导致它们营收减少、客户流失、或推迟实现重大营运目标，12%的企业称不得不调整商业战略。

8%的受访者称因他方专利权利主张而推迟聘雇员工、退出业务线或干脆整个业务。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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