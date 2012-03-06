去年全球专利申请创纪录 中国增长逾三成--WIPO

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透日内瓦3月5日电(记者 Robert Evans)---世界知识产权组织(WIPO)周一表示，在中国和其他中等收入国家的推动下，国际专利保护申请在去年创历史纪录。专利保护申请是反映主要经济体技术创新的一项关键指标。
该组织报告称，2011年的国际专利保护申请增加了10%，总计达到18.19万件。
WIPO总干事葛里(Francis Gurry)表示：“这说明，尽管全球经济遭遇广泛的不确定性影响，但个全球企业去年依然致力於创新发展。”
WIPO的数据显示，美国、日本和德国占到总申请的58%，中国的申请量则同比增长33.4%。美、日、德三国长期以来始终是全球专利申请的领头羊。
中国电信设备制造商中兴通讯(000063.SZ)的专利申请量为2,826件，高於日本松下集团(6752.T)的2,463件，成为申请专利保护数量最多的单个企业。
WIPO的统计显示，中国另一家信息技术企业——华为HWT.UL位居第三，申请量为1,831件。美国高通公司(QCOM.O)则从原先的第三位降至第六位。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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