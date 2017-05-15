企业并购：赛默飞将以52亿美元收购Patheon，以扩大生物制药服务

路透5月15日 - 全球最大的科学仪器制造商赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)周一称，将以52亿美元收购荷兰临床试验药物生产商Patheon NV，因该公司寻求完善其在生物制药方面的生产和服务。

每股35美元的收购报价，较Patheon周五收盘价溢价约35%。赛默飞还将承担20亿美元的净债务，收购成本因而达到72亿美元左右。Patheon去年营收为19亿美元。

赛默飞执行长Marc Casper接受电话采访时称，这笔交易“很适合...我们增长最快的这部分业务。”

考虑到制药商愈发竞相削减临床试验成本，Patheon的药物产能将帮助赛默飞在委外生产服务市场占取更大的份额。赛默飞估计该市场规模约为400亿美元。

Patheon所生产的获得美国监管部门批准的药品种类多于同业。

交易预计将在年底前完成，将令赛默飞在合并后首年经调整的利润每股增加0.3美元。

Casper预计较长期内公司增长潜力将提升。

赛默飞股价周一收涨0.43%至172.26美元，Patheon收高33.08%报34.60美元。(完) (编译 许娜；审校 张荻)