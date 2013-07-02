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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 2日 星期二 13:19 BJT

保罗与快船续约五年 合约金额过亿

NBA官网周一宣布，全明星控卫克里斯·保罗与洛杉矶快船同意续约五年，合约总价值1.07亿美元。保罗上赛季场均贡献16.9分、9.7次助攻和3.7个篮板，率快船在常规赛中取得56胜的队史最佳战绩。由于NBA的规则限制，保罗得等到7月10日才能与快船正式续约。路透

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