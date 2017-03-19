美中关系已变得更加困难和复杂 需要新的开始--美国前财长保尔森

路透北京3月18日 - 美国前财政部长保尔森周六表示，美中关系已经变得“更加困难，也更加复杂”，需要“一个新的开始”。

“两国都从将近6,000亿美元的经贸关系中获益，但毫无疑问赤字有所扩大，美国方面有一种失去平衡的强烈感觉，”他说。

“有一些非常困难的问题，我们之间也存在一些非常明显的分歧...对企业来说，维持关系平稳前行非常重要。”

保尔森是在“2017年中国发展高层论坛”上讲这番话的。

美国前贸易代表白茜芙也在北京表示，美国认为美中贸易关系失去均衡，非常有利于中国，甚至美国的精英阶层也这样认为。

白茜芙表示，为了推动两国关系向前，中国需要继续改革和开放经济，取消对外国企业的歧视性措施。

无论保尔森还是白茜芙都不赞成美国实施贸易对等的原则。根据这一原则，美国政府应该向中国投资关闭部分经济领域，除非中国在国内市场为美国企业提供公平的竞争平台。

“我认为(贸易对等)会产生灾难性的滑坡效果，是非常危险的，将会损害我们的开放经济中最好的部分，”保尔森说道。

白茜芙也表示不赞同这种以牙还牙的对等原则，认为可能导致意想不到的后果。(完)