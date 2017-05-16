全球贵金属：Paulson第一季维持SPDR Gold持仓，索罗斯仍避黄金资产

路透纽约5月15日 - 周一的呈报文件显示，Paulson & Co今年第一季对全球最大黄金上市交易基金(ETF)的投资维持稳定，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)则继续与黄金保持距离。今年第一季金价涨至三个半月高点。

美国证券交易委员会(SEC)监管文件显示，3月底时，由长期黄金多头John Paulson领军的Paulson & Co对SPDR Gold Trust的持有份额维持在436万份，价值5.176亿美元，略高于2016年第四季的4.779亿美元。

索罗斯基金管理公司去年第三季出脱对SPDR Gold Trust的持份，第四季当金价创三年半来最差季度表现时则全数卖出Barrick Gold Corp持股。监管文件显示，2017年1-3月索罗斯基金未买入黄金资产。

去年第二季就全数卖出SPDR Gold Trust持份的Jana Partners LLC，继续未投资黄金。

本月稍早，多伦多CI Financial Corp旗下投资管理公司CI Investments Inc报告，增加对SPDR Gold Trust持仓，并买入Barrick Gold Corp股票。

今年第一季现货金上涨近10%至每盎司1,263.80美元，因市场关注点转移至对美国总统特朗普政策及欧洲选举政治风险的忧虑。

1-3月Paulson对AngloGold Ashanti Ltd和IAMGold的持仓不变，但对NovaGold Resources Inc和Randgold Resources Ltd持仓略减。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)