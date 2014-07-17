多数英国企业计划给员工加薪的幅度不低于通胀--调查

路透伦敦7月17日 - 周四公布的调查显示，英国三分之二的企业老板打算给员工的加薪幅度不低于未来12个月的通胀水平。

英国董事协会(Institute of Directors)称，36%的企业负责人计划给员工的加薪幅度不低于通胀，29%的企业负责人计划给员工的加薪幅度高于通胀。

周三公布的官方数据显示，3-5月，除奖金外的工资收入年化增长0.7%，为通胀的一半，是2001年有记录以来常规工资最低涨幅。

“对很多人来说，他们经常听到复苏这个词，但他们的钱包并没有真正感觉到。”董事协会首席经济学家James Sproule表示。

“对于私营行业那些质问何时会开始感受到经济增长好处的人来说，答案是很快。”

董事协会在6月12-26日期间对1,005名会员进行了调查。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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