证监会将力促定期支付类与绝对收益类产品

路透北京1月6日 -针对资本市场综合回报低等问题，中国证监会主席肖钢周一称，将逐步建立现金分红、股份回购、以股代息等综合回报体系，大力发展定期支付、绝对收益类产品，支持货币基金创新。

证监会网站刊登肖钢讲话称，证监会要督促公司修改章程，强化分红承诺和披露，全面落实IPO、再融资和并购重组中的股权摊薄和承诺要求，形成公司在股价低于每股净资产时回购股份的监管安排。

“获得投资回报是中小投资者参与投资的正当权利。”肖钢在证监会加强中小投资者保护工作会议上称。

肖钢认为，证监会落实对现金分红回报稳定公司的监管扶持政策。发挥基金等专业机构改善投资者回报的作用和托管人督促基金管理人履行分红承诺的作用。目前我国上市公司现金分红占净利润比例大体25%，显着低于成熟市场的40%，平均年化股息率低于2%。

肖钢谈到，证监会还将完善各项审核与信息披露制度，尽快出台实施中小股东单独计票、全面网络投票、推行累积投票制和征集投票权的统一监管要求。制定中小投资者提出罢免董事提案的规范程序，为基金持有人投票表决提供设施支持。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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