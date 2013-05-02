美股业绩：Visa第二季业绩强劲，因客户刷卡消费额增长

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透5月1日 - 全球最大的信用卡与借记卡网络Visa 公布季度业绩强劲，因客户刷卡消费额增长。
该公司公布关键的美国市场份额相较竞争对手万事达卡(MasterCard)有所成长。公司股价在美股盘后上扬2.2%。
Visa将2013会计年度每股盈余(EPS)增幅预估提高至约20%，前次估计介于15-20%。
全球消费者信心持续低迷，因为欧洲与中国经济增长放慢带来不确定性。美国消费支出也受到薪资税上调的打击。
Visa第二季净利降至12.7亿美元，上年同期为12.9亿。不过在实施股票回购后，每股A股获利从1.91美元增至1.92美元。总营业利润上升15%至29.6亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预估Visa的EPS为1.81美元，营收为28.5亿美元。(完)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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