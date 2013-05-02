美股业绩：Visa第二季业绩强劲，因客户刷卡消费额增长

路透5月1日 - 全球最大的信用卡与借记卡网络Visa 公布季度业绩强劲，因客户刷卡消费额增长。

该公司公布关键的美国市场份额相较竞争对手万事达卡(MasterCard)有所成长。公司股价在美股盘后上扬2.2%。

Visa将2013会计年度每股盈余(EPS)增幅预估提高至约20%，前次估计介于15-20%。

全球消费者信心持续低迷，因为欧洲与中国经济增长放慢带来不确定性。美国消费支出也受到薪资税上调的打击。

Visa第二季净利降至12.7亿美元，上年同期为12.9亿。不过在实施股票回购后，每股A股获利从1.91美元增至1.92美元。总营业利润上升15%至29.6亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预估Visa的EPS为1.81美元，营收为28.5亿美元。(完)