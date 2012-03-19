PayPal将进军中印国内线上付费市场

路透香港3月16日电---EBay(EBAY.O)旗下PayPal亚太地区资深副总裁Rupert Keely表示,PayPal计划进军亚洲最大消费市场中国及印度,扩大其在亚洲国内电子付费的地位.

Keely说,PayPal的在线国内付费系统已可在日本及澳洲等亚洲国家使用,日本及澳洲的电子商务市场较成熟,且消费者更习惯使用信用卡在线上付费.

在提及中国和印度时,"现在,PayPal在这两国主要用在跨境国际付费,"Keely对路透说."我们计划进入中印的国内付费市场."

Keely表示,PayPal已经向中国人行申请执照许可,未来在印度也会有类似计划.

中国的线上付费市场主要由阿里巴巴集团的支付宝、以及腾讯控股(0700.HK)的财付通所主导;而在印度,活跃于市场的包括CCAvenue和DirecPay.

行业数据显示,中国电子商务市场今年料将超越7,500亿元人民币(1,180亿美元),料在2015年时成为全球最大电子商务市场.

另外,根据印度行业团体网际网路及行动通讯协会(Internet and Mobile Association of India)的数据,印度电子商务市场今年料将成长47%,至逾4,600亿印度卢比(92亿美元).(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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