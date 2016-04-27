PayPal季度营收和净利均大增 因客户数及业务量劲升

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月27日 - PayPal(PYPL.O)季度营收大增19%，因客户数量增加，且网络处理的电子支付业务量也上升。
该公司股价周三盘后上涨4%，报41.65美元。该公司去年从eBay(EBAY.O)剥离。
PayPal通过一系列电子支付交易推动业务增长，其合作伙伴包括阿里巴巴在线批发市场和Facebook Messenger等热门网络平台。
据研究公司FactSet StreetAccount，PayPal活跃用户数第一季增长11.5%至1.84亿，超过分析师平均预计的1.828亿。
PayPal第一季处理了14.1亿笔交易，略高于平均预计的13.9亿笔。
支付交易总金额飙升28.6%至810.6亿美元。
PayPal总营收在3月31日止当季增至25.4亿美元，净利跃升43%至3.65亿美元，合每股盈余(EPS)0.30美元。
若扣除个别项目，EPS为0.37美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估PayPal的EPS为0.35美元，营收25亿美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。