美股业绩：PayPal季度营收和净利均大增，因客户数及业务量劲升

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称英国尚未决定一旦脱欧，金融服务业将如何安排
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路透4月27日 - PayPal 季度营收大增19%，因客户数量增加，且网络处理的电子支付业务量也上升。
该公司股价周三盘后上涨4%，报41.65美元。该公司去年从eBay 剥离。
PayPal通过一系列电子支付交易推动业务增长，其合作伙伴包括阿里巴巴在线批发市场和Facebook Messenger等热门网络平台。
据研究公司FactSet StreetAccount，PayPal活跃用户数第一季增长11.5%至1.84亿，超过分析师平均预计的1.828亿。
PayPal第一季处理了14.1亿笔交易，略高于平均预计的13.9亿笔。
支付交易总金额飙升28.6%至810.6亿美元。
PayPal总营收在3月31日止当季增至25.4亿美元，净利跃升43%至3.65亿美元，合每股盈余(EPS)0.30美元。
若扣除个别项目，EPS为0.37美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估PayPal的EPS为0.35美元，营收25亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
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路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。