美股业绩：PayPal季度营收和净利均大增，因客户数及业务量劲升

路透4月27日 - PayPal 季度营收大增19%，因客户数量增加，且网络处理的电子支付业务量也上升。

该公司股价周三盘后上涨4%，报41.65美元。该公司去年从eBay 剥离。

PayPal通过一系列电子支付交易推动业务增长，其合作伙伴包括阿里巴巴在线批发市场和Facebook Messenger等热门网络平台。

据研究公司FactSet StreetAccount，PayPal活跃用户数第一季增长11.5%至1.84亿，超过分析师平均预计的1.828亿。

PayPal第一季处理了14.1亿笔交易，略高于平均预计的13.9亿笔。

支付交易总金额飙升28.6%至810.6亿美元。

PayPal总营收在3月31日止当季增至25.4亿美元，净利跃升43%至3.65亿美元，合每股盈余(EPS)0.30美元。

若扣除个别项目，EPS为0.37美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估PayPal的EPS为0.35美元，营收25亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)