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货币新闻 | 2017年 4月 27日 星期四 21:47 BJT

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%

路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。

PayPal Holdings周四盘初急升7.5%，报47.75美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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