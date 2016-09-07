PayPal与万事达卡达成商店付款方面的协议

路透9月6日 - 万事达卡(MA.N)周二称，与支付处理公司PayPal(PYPL.O)扩大协议，消费者可使用PayPal的支付服务在商店付款。

PayPal声明称，用户可选择信用卡或借记卡(签帐卡)作为默认支付手段，通过万事达卡的点击支付功能共享交易数据，顾客可刷卡或刷手机支付。

按照协议，万事达卡将允许PayPal用户使用借记卡从账户提现，并免除目前向PayPal收取的电子钱包费用。

这两家公司目前在美国和波多黎各在联合品牌消费信用卡方面有合作关系。

华尔街日报首先报出合作的消息。

PayPal股价较周五收盘上涨0.3%，报37.18美元。截至周五收盘，该股今年上涨2.4%。(完)