PayPal与万事达卡达成商店付款方面的协议

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月6日 - 万事达卡(MA.N)周二称，与支付处理公司PayPal(PYPL.O)扩大协议，消费者可使用PayPal的支付服务在商店付款。
PayPal声明称，用户可选择信用卡或借记卡(签帐卡)作为默认支付手段，通过万事达卡的点击支付功能共享交易数据，顾客可刷卡或刷手机支付。
按照协议，万事达卡将允许PayPal用户使用借记卡从账户提现，并免除目前向PayPal收取的电子钱包费用。
这两家公司目前在美国和波多黎各在联合品牌消费信用卡方面有合作关系。
华尔街日报首先报出合作的消息。
PayPal股价较周五收盘上涨0.3%，报37.18美元。截至周五收盘，该股今年上涨2.4%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
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路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。