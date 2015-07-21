Paypal重返纳斯达克上市 估值520亿美元

路透7月20日 - 在eBay(EBAY.O)旗下隐忍十多年后，电子支付服务提供商PayPal(PYPL.O)重返纳斯达克(Nasdaq)备受瞩目，回归后股价跳升11%之多，估值约为520亿美元。

PayPal在它帮助创建的市场中堪称巨头，2014年处理了40亿项支付交易，总金额约2,350亿美元。但是自从该公司2002年被eBay收入囊中以来，在线支付市场已经发生了天翻地覆的变化。

从eBay拆分出来后，PayPal料将与其它电子商务网站合作，力争从Stripe和Square等初创企业以及去年新推移动支付服务的苹果(AAPL.O)手中抢占市场份额。

对于eBay而言，将Paypal拆分出去后，将聚焦其岌岌可危的电子商务业务。

PayPal股价早盘时曾飙升至42.55美元，终场收高5.4%，报40.47美元。eBay早盘股价一度大跌4.7%，估值约320亿美元，终场收复失地，收高2.4%，报28.57美元。

“Paypal在独立的数字支付服务提供商中可谓鹤立鸡群，拥有逾1.6亿活跃用户、业务覆盖全球而且具有广泛的品牌认知度，”摩根大通分析师称。

PayPal还摩拳擦掌试与西联汇款(WU.N)以及其他汇款公司一决高下。首席执行官Dan Shulman称，他一直在寻求利用Paypal的规模来提供实惠广泛的金融服务。

华尔街分析师非常看好Paypal股票。开始追踪该股的11家券商中，九家给出了“买入”或类似的评级。只有Evercore给出“售出”评级。股价目标为36-48美元。

PayPal在迅速演进的移动支付市场也免不了有一场恶战。

“我们认为，Paypal在传统在线商务渠道享有的竞争优势不一定会延伸至移动和线下领域，”摩根大通分析师称。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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