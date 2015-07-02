PayPal将以8.9亿美元收购汇款服务公司Xoom

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透旧金山7月1日 - PayPal称，将以8.9亿美元收购汇款服务公司XoomXOOM.O。在与eBay(EBAY.O)拆分之前，PayPal正努力进军不断增长的国际汇付市场，并在墨西哥、印度和中国等地进行扩张。
这一每股25美元现金的出价，较Xoom周三收盘价20.70美元高出约21%。
Xoom股价盘后应声大涨，在收购价附近波动。
PayPal总裁Dan Schulman接受路透专访时说：“我们的目标是将两家公司结合到一起，打造汇付领域真正的冠军。”
Xoom拥有130万客户，在37个国家开展业务。其客户可通过台式电脑、手机和平板电脑完成转账。 Xoom执行长John Kunze周三表示，此次收购可使Xoom在执行风险更低的情况下涉足新市场。
交易完成后，Xoom将成为PayPal一项单独的服务。
PayPal则表示，该交易有望于2015年第四季完成，对2016年调整后的每股盈余(EPS)会有轻微打击。PayPal将于本月同eBay分拆，并作为独立公司上市。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。