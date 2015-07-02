PayPal将以8.9亿美元收购汇款服务公司Xoom

路透旧金山7月1日 - PayPal称，将以8.9亿美元收购汇款服务公司XoomXOOM.O。在与eBay(EBAY.O)拆分之前，PayPal正努力进军不断增长的国际汇付市场，并在墨西哥、印度和中国等地进行扩张。

这一每股25美元现金的出价，较Xoom周三收盘价20.70美元高出约21%。

Xoom股价盘后应声大涨，在收购价附近波动。

PayPal总裁Dan Schulman接受路透专访时说：“我们的目标是将两家公司结合到一起，打造汇付领域真正的冠军。”

Xoom拥有130万客户，在37个国家开展业务。其客户可通过台式电脑、手机和平板电脑完成转账。 Xoom执行长John Kunze周三表示，此次收购可使Xoom在执行风险更低的情况下涉足新市场。

交易完成后，Xoom将成为PayPal一项单独的服务。

PayPal则表示，该交易有望于2015年第四季完成，对2016年调整后的每股盈余(EPS)会有轻微打击。PayPal将于本月同eBay分拆，并作为独立公司上市。(完)

(编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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