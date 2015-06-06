综述：美国5月非农就业岗位大增28万个 增强联储今年升息前景

图为美国亚利桑那州凤凰城，一名男子和一名女子走入招聘会现场。 REUTERS/Joshua Lott

路透华盛顿6月5日 - 美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，这些信号展现出美国经济的增长势头，并且增强了9月升息的前景。

美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加28万个，为12月以来最大增幅。

虽然失业率从4月的近七年低点5.4%升至5.5%，但这是由于有更多人、也许是刚刚迈出校门的大学毕业生，进入了劳动者行列，说明就业市场的信心改善。

3月和4月的就业岗位增幅被上修了3.2万人；此外平均时薪也上升0.08美元。这些表现提升了美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年收紧货币政策的机率。

“这肯定为美联储在9月开始升息的计划增加弹药，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Janney Montgomery说。

在数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，美国公债价格骤降，美股期货下跌。

本周金融市场对美联储会否在今年升息存疑，此前美国消费支出和工业生产数据显示美国第二季经济在第一季萎缩后仍缺乏劲道。

自2008年12月以来，美联储将利率保持近零。美联储官员将在6月16-17日会议上讨论货币政策。

**动能不断增强**

美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑0.7%，尽管一系列暂时性因素可能使第一季经济疲弱程度被放大。

就业报告强劲，与5月汽车销售和制造业数据表现一致，暗示第二季经济在开局迟滞后正在积累一些动能。美元走强的持续影响和能源业降低支出是拖累第二季经济开局表现的部份原因。

接受路透调查访问的分析师原本预计5月非农就业岗位增加22.5万，失业率持稳在5.4%。5月非农就业人数增长使就业增幅高于去年平均每月26万人。

就业参与率增长0.1个百分点，至62.9%。

广义失业率持平在10.8%，该指标包括有心工作但放弃求职的人群，以及由于找不到全职工作而从事兼职工作的人口。

平均时薪较上年同期增长2.3%，为2013年8月来最大升幅。

薪资倾向上升，因对初级工人的需求不断增加，且新创造的就业岗位的构成改善。此外，许多美国州份上调了最低工资，一些大型企业提高了工人薪金。

美国最大的民间雇主沃尔玛(WMT.N)本周公布将上调逾10万名美国工人的最低工资水平，为其今年第二次加薪。

广泛行业在上月也增加就业岗位，尽管采矿业进一步裁员，因油田公司正执行已公布的削减千计工人计划。

制造业就业人数增加7,000人，4月时增加1,000人。采矿业就业人数减少1.8万人，为连续第五个月下跌。

油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)已公布今年裁员约2万人。Baker Hughes (BHI.N)和Halliburton (HAL.N)也公布裁减千计的人工。

建筑业就业人数增加1.7万人，反映楼市增强。每周平均工时持稳在34.5小时。(完)

(编译 徐文焰/利棣儿；审校 王洋/母红)

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