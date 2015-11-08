综述：美国就业大增降低美联储加息门槛

路透11月6日 - 美国10月就业强劲增长，支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月加息。联储官员们早已开始担心在利率不上调的情况下，美国经济最终可能出现过热情形。

美国劳工部周五公布，10月非农就业增加27.1万个，创10个月最大增幅，失业率降至七年半低点5.0%。

美联储的决策官员对这项数据表示欢迎，投资者加大筹码押注12月美联储将进行逾九年来的首次加息。利率期货市场暗示12月加息的可能性从就业报告公布前的58%升至70%。

“我们曾指出过，情况看起来适合加息了，”芝加哥联储总裁埃文斯周五接受CNBC采访时说。“实体经济状况看起来好转了许多。”

由于已经有数位美联储官员表示，他们不希望也不认为失业率会进一步大幅下降，想要多数决策官员放弃他们对12月15-16日会议加息的预期，那可能需要11月就业数据极其糟糕，或是金融市场出现异动和混乱。

路透对美国初级市场交易商的调查显示，17家中有15家预期12月加息。

“我们现在做得已经是尽可能的好了，”圣路易斯联储总裁布拉德在当地一次活动上说。他并补充表示，他的经济模型显示，失业率有可能最低跌至4%。

然而，美联储理事布雷纳德郑重呼吁官员们应小心行事，因为海外形势疲弱，且美联储缺乏应对国内重现疲势的弹药，因为指标利率已经接近零。

“运用传统政策消除海外经济负面形势的溢出影响的能力有限，表明应该比往常更加谨慎才行，”布雷纳德在国际货币基金组织(IMF)主办的一次会议上说。

**加息理由充分**

周五的非农就业报告公布前，就有民间分析师表示，只要10月和11月就业增幅超过15万个，就足以让美联储在12月加息。

部分美联储官员甚至认为加息应门槛更低，意味着如果11月就业增长看起来乏力，12月仍有可能加息。

美联储进行的一系列研究显示，只要其它显示经济体质的信号没有发出警报，即便月度就业增幅降至约10万个，美联储仍能放心地进行加息。

亚特兰大联储总裁洛克哈特曾表示，每月新增逾10万个就业就能足以超过人口增幅；而布拉德认为这个就业增幅介于10万至12.5万之间。克利夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)则认为，就业增幅只要不低于7万个就能使失业率保持稳定。

以上数字比过去几十年正常情况下的实际数字都要低很多，因为美国人口正在逐渐老龄化，随着婴儿潮出生的那代人陆续退休，劳动力人群的增长也在放缓。

美联储确实也说过，就业创造需要放慢脚步。现在美联储决策官员的折中看法是，低于4.9%的失业率最终将推动通胀率升逾2%的央行目标。

“自然期望是就业增长步伐在未来几个月和几个季度将放缓。我们预计会出现这种情况。”布拉德周四接受路透专访时说。（完）