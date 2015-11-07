即时观点：美国10月非农就业岗位增长远高于预期 增强升息预期

路透11月6日 - 美国10月非农就业岗位大幅增长，改变此前两个月的增长不振局面，失业率降至七年半低点，显示出美国经济的力道，美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月加息几乎成为定局。

要点：

* 美国10月非农就业岗位增加27.1万个，为2014年12月来最高增幅。

* 此外，10月平均时薪增长0.09美元。加上汽车销售强劲，显示出美国经济第四季开局亮眼。

* 10月失业率降至5.0%，为2008年4月来最低，9月为5.1%。10月的失业率已经位于美联储多位官员认为与充当就业相符的水准。

* 8月和9月非农就业数据均上修。

以下是分析师评论：

加皇资本市场首席美国经济学家TOM PORCELLI

这无疑是一份会令12月升息讨论保持下去的报告...对那些对升息一直持怀疑态度的人来说也是如此，该报告已将他们拉向讨论的另一个阵营。一项数据本身不会决定是否会加息，但像这样的数据是难以被忽视的。 WESTERN ASSET MANAGEMENT CO.经济学家MIKE BAZDARICH：

“几乎可以肯定美联储将在12月会议上升息。基于美联储的政策沟通，决策者可能每隔一次会议升息一次。即使最新的平均时薪数据没有显示出薪资通胀的迹象，且GDP将继续低于美联储的预期。”

SWARTHMORE GROUP投资组合经理KURT BRUNNER：

“毫无疑问，今日的就业报告非常强劲，我认为，这可能基本上会促使美联储认为可能是升息的时候了，各个分项指标的表现都很强劲。失业率在5%，看起来各个行业的就业增长良好。制造业就业增长基本持平，采矿业增长不是很好，但薪资出现了增长，我认为这表明美国经济在增长，尽管速度不是很快，但是很稳定且会逐步加速。我认为通胀和全球经济问题犹在，但我认为，美联储将会在12月升息。”

市场反应：

股市：美股三大指数小幅下跌

债市：美国公债价格大跌，收益率攀升

汇市：美元兑欧元和日圆急升