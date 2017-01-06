中国央行：深入推进利率市场化改革 保持汇率在合理均衡水平上基本稳定

路透北京1月6日 - 中国人民银行表示，今年要保持货币政策稳健中性，切实防范化解金融风险，稳妥推进重点领域和关键环节的金融改革，深入推进利率市场化改革，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

央行网站周五援引中国央行工作会议内容指出，2017年工作的主要任务是保持货币政策稳健中性，发挥货币政策优化信贷结构作用，支持和引导金融机构加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，因城施策，继续落实好差别化住房信贷政策。

央行称，2017年切实防范化解金融风险，牢牢守住不发生系统性风险底线，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，完善人民币国际化的政策框架和基础设施，进一步推动外汇管理体制改革。

新闻稿称，今年要进一步加大对钢铁煤炭去产能、重点行业转型调整和京津冀协同发展等国家重大战略的金融支持力度。推进自由贸易试验区金融开放创新试点和绿色金融体系构建的落实工作。

中央经济工作会议定调2017年货币政策为“保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定。”要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点。其中，自2013年以来首次提出“稳健中性”这一说法。（完）

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